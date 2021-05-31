В Беларуси продолжается COVID-вакцинация

Источник материала: БT

В Беларуси продолжается иммунизация населения. В Гомельской области прививку от COVID-19 сделали более 70 тысяч человек. Российский "Спутник-V" - сегодня самая популярная у населения вакцина, хотя сеть поликлиник использует не только ее. Медучреждения области получили и новую партию китайского препарата на 5 тысяч доз.

Татьяна Кузнецова, жительница г. Гомеля:

Мне 70 лет, решила сделать прививку себе, чтобы не заболеть. Сейчас сделала первую прививку, вторую - 8 числа. Сама решила. Пришла сегодня - хотела записаться на прививку, а мне сказали, что есть возможность сходить к терапевту на осмотр - и можно прививаться, вакцина есть.

Сергей Аксенов, заместитель главврача Гомельской центральной городской поликлиники:

Вы видите активность - пациенты приходят сами, отзывы в целом положительные. Никаких аллергических реакций у нас не было. Часть людей жаловалась, что есть некое покраснение в месте инъекции, слабость, повышение температуры, но это буквально единицы. И за день такие признаки проходят.

Для создания коллективного иммунитета необходимо привить до 70 % населения. Эту задачу медики планируют выполнить к осени.





Читайте также:

