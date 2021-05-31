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Н.Снопков: Парк "Великий камень" - высокотехнологичная международная площадка для ведения бизнеса
31.05.2021 16:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Великий камень" станет для Беларуси инновационной отраслью будущего. Такое мнение в проекте АТН
Экономика Беларуси показывает рост
Говоря об экономике в целом, Николай Снопков отметил ее динамичный рост, во многом этому способствуют хорошие цифры по экспорту. Наращивает также промышленность. За апрель вдвое лучше показатели по общепиту, что говорит о снижении влияния на эту отрасль пандемии.
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"Великий камень" станет для Беларуси инновационной отраслью будущего. Такое мнение в проекте АТН "Вопрос номер один" выразил первый заместитель премьер-министра...
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