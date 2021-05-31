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ГПК Беларуси: для белорусов и иностранцев временно ограничен выезд из страны

31.05.2021 17:09 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В последнее время в Госпогранкомитет поступает большое количество вопросов относительно выезда из Беларуси по виду на жительство в иностранном государстве. Пресс-служба ГПК официально разъяснила, кто имеет право покинуть страну.

В ведомстве рассказали, что пересечь белорусскую границу смогут те граждане, которые имеют документ, подтверждающий их право на постоянное проживание в иностранном государстве.

Временный вид на жительство за границей не является основанием для выезда из Беларуси.

Граждане, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, также временно не могут выехать за пределы страны.

Однако есть исключения. Например, граждане, которые выезжают в связи с учебой или работой за границей, в командировку или на похороны родственника. В данной ситуации нужно предоставить документ, подтверждающий смерть родственника, гражданство (подданство) государства следования, или соответствующий тип визы.

Для иностранных граждан выезд не ограничен, но пересечь границу возможно не ранее истечения срока 10-дневной самоизоляции.

Напомним,  21 декабря 2020 года введено на неопределенный срок ограничение на выезд белорусов из страны через наземную границу.

 
 
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В последнее время в Госпогранкомитет поступает большое количество вопросов относительно выезда из Беларуси по виду на жительство в иностранном...
 
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