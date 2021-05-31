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Отменен очередной рейс Париж - Москва, облетающий Беларусь
31.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Очередные рейсы авиалиний Air France Париж - Москва отменены сегодня. Российская сторона снова не дала согласие на план полета в обход воздушного пространства Беларуси. Были отменены и обратные рейсы на 31 мая и 1 июня. Это уже не первый подобный случай отмены перелетов из Франции в Россию.
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Очередные рейсы авиалиний Air France Париж - Москва отменены сегодня. Российская сторона снова не дала согласие на план полета в обход воздушного пространства...
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