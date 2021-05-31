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Прогноз погоды на 1 июня
31.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! Ночью и утром 1 июня местами по республике на почве ожидаются заморозки до 0… -3°С.
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Погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Предупреждение о...
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