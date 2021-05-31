У Кургана Славы прошла выставка, посвященная Году народного единства

Источник материала: БT

В мемориальном комплексе "Курган Славы" стартовал проект, посвященный Году народного единства. Первыми свои изделия представили 12 учреждений дополнительного образования Минской области. А также учащиеся колледжей и лицеев, в том числе из Борисова, Смолевичей, Слуцка. Для гостей подготовили целый квест-тур. Так, например, все желающие смогли научиться оказывать первую помощь пострадавшим, узнали о секретах пчеловодства. А на дереве желаний можно было оставить сообщение для близких.

В воскресенье учреждения дополнительного образования также развернули интерактивные площадки, посвященные народному творчеству. Для гостей были доступны выставки, мастерские, ярмарки, арт-площадки. А объединил всех флешмоб. У подножия Кургана Славы участники проекта выстроились в форме сердца, в центре которого государственный флаг - символ Беларуси. Кстати, тематические экспозиции у мемориала будут работать до сентября.





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