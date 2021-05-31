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Мария Захарова высказалась про инцидент с самолетом Ryanair в Германии

31.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Но почему же в случае с Беларусью молниеносно разразились подозрения, осуждения и массовая истерика? Посыпались угрозы санкций со стороны Запада, в том числе воздушных. А по поводу берлинского инцидента ни один европейский политик, не говоря уже о представителях НАТО, даже не пикнул".

Вот что тонко подметила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Самолет посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое".

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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"Но почему же в случае с Беларусью молниеносно разразились подозрения, осуждения и массовая истерика? Посыпались угрозы санкций со стороны Запада, в том числе...
 
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