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Представители 14 стран приняли участие в II Белорусско-Африканском экономическом форуме

01.06.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь сохраняет многовекторную политику, а интерес к нашей экономике растет. Это подтверждает и сегодняшний диалог белорусско-африканских партнеров на экономическом форуме. Участие в масштабном мероприятии приняли около 175 наших компаний и представители 14 африканских стран. Поводов для встречи действительно много. Среди основных развитие экспортного потенциала, поиск новых точек роста, укрепление двусторонних контактов. Центральным событием форума стало подписание соглашения между торгово-промышленными палатами Беларуси и ЮАР. Этот документ дает зеленый свет для реализации многих проектов. Кстати, наша продукция занимает прочную нишу на рынках многих африканских стран. Почти половина государств южного континента хорошо знакома с нашими товарами от продовольствия до машиностроения.

Аарон Мадива Мудимели, советник посольства ЮАР: 

Мы надеемся, что в последующие годы товарооборот между Беларусью и странами Южной Африки будет только усиливаться, в первую очередь в агропромышленной сфере. Особенно это касается поставок техники, потому что, как мы знаем, сельскохозяйственная и промышленная техника в Беларуси имеет достаточно высокий уровень.

В. Макей: Беларусь является надежным и предсказуемым политическим и экономическим партнером


О том, что Беларусь является надежным и предсказуемым политическим и экономическим партнером, говорили сегодня и в МИД. Встречу с африканскими партнерами провел Владимир Макей. Министр подтвердил, что сотрудничество с африканскими странами является важной составляющей многовекторного спектра внешней политики Беларуси. Помимо взаимовыгодных экономических проектов, перспективной сферой может стать передача технологий и предоставление инжиниринговых услуг, а также дальнейшее расширение взаимодействия в сфере образования. "Африканским партнерам также может быть интересен белорусский опыт в обеспечении продовольственной безопасности", - отметил Владимир Макей.


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Теги: Минск
 
 
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