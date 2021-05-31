В Гомельской области привито 74915 человек

Источник материала: БT

Кампания по иммунизации продолжается и в регионах. По словам медиков, чтобы сформировать коллективный иммунитет, планируется привить около 60 % населения. Этой отметки собираются достичь уже осенью этого года. Сейчас белорусов вакцинируют на выбор двумя препаратами: китайским и российским. В обоих случаях иммунитет гарантирован примерно на 2 года. Наши корреспонденты поинтересовались - справляются ли с потоком прививочные пункты и как организован процесс вакцинации. Подробности - у Анны Ковалевой.





Валерий Михайлович, строитель и дачник на 8-м десятке. Каждый год всю жизнь исправно прививался от гриппа. Когда началась вакцинация от COVID-19, говорит, долго не думал. Дозу иммунитета решил получить как раз перед дачными каникулами. Сегодня пришел уже за вторым компонентом.



В Гомеле эту процедуру проводят на базе 15-ти поликлиник. Порядка 30 тысяч человек уже привились. Сегодня в областном центре впервые начали работать и с китайской вакциной.



Виталий Савостьянов, житель г. Гомеля:



Сделал когда первую прививку, никаких отклонений не было, себя чувствовал очень хорошо. Пришла китайская вакцина, дочь хочет китайскую сделать. А жена уже тоже сделала первую прививку - она работает в садике.

Иммунный запас Гомельской области на сегодня - более 20 тысяч доз китайской вакцины. И еще 5 тысяч - российской.



Чтобы охватить всех желающих, работают более 70 прививочных кабинетов во всех районах Гомельской области. Дозу иммунитета можно получить в поликлинических учреждениях и в районных больницах. Многие пункты вакцинации работают до 8 вечера и даже по субботам.

В резерве Гомельской области 128 прививочных пунктов



В случае необходимости развернут дополнительные точки в магазинах и крупных торговых центрах. В резерве 128 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно лично, по телефону и в режиме онлайн. Началась и выдача сертификатов вакцинируемого. Действие документа сохраняется на целый год.

Екатерина Цитко, главврач Гомельской центральной городской поликлиники:

Сертификат на русском и на английском языках с установленным QR-кодом индивидуальным выдается в кабинете выдачи больничных листов и справок о временной нетрудоспособности. Этот документ пригодится в случае выезда за рубеж. Сертификат выдается только после проведения второй дозы вакцины.



Кампания по иммунизации в стране проходит в несколько этапов. Первым прививку сделали медикам. Второй шаг - вакцинация людей с хроническими заболеваниями. К слову, только в Гомельской области прививку сделали уже почти 75 тысяч человек. В сутки цифра прирастает на 2-3 тысячи.



Ольга Тульженкова, заместитель главврача Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:



На сегодня выездная вакцинация у нас организована, это вакцинация на предприятиях. Есть холодильное оборудование, которое позволяет с соблюдением всех правил холодовой цепи осуществлять транспортировку вакцины. И врачи могут привить уже по месту работы, это в настоящий момент у нас проводится.



Коллективный иммунитет медики планируют сформировать к октябрю 2021 года



По словам медиков, вакцина гарантирует иммунитет примерно на 2 года и для создания коллективного иммунитета необходимо привить около 60 процентов жителей страны. Для Гомельской области - это 835 тысяч человек. И такой цели медики планируют достичь к октябрю 2021 года.







Читайте также:

В Минске началась вакцинация китайских граждан против COVID-19