Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий проходит в Минске

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В теплое время года заметно преображается и внешний облик городов. Столица не исключение. Масштабные работы сейчас проходят в каждом районе - это капитальный и текущий ремонт дворовых территорий, обустройство детских игровых и спортивных площадок, озеленение. О нужной инфраструктуре - Елена Витко.



И пусть во дворе еще продолжается капитальный ремонт, от жителей давно поступают благодарные отзывы. Здесь расширили проезд, появились новые пешеходные дорожки, автопарковка и зоны отдыха. Также территорию озеленили, добавили освещения. Всего же в столице капитально преобразятся 15 дворов.



Анастасия Воробьева, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства:



Также в этом году предусмотрено в рамках текущего ремонта ремонт объектов благоустройства на 723 территориях. На данный момент уже почти на 300 территориях эти работы выполнены. Это текущие содержания детского игрового, спортивного оборудования, ремонт усовершенствованных покрытий, озеленение и т. д.



Комфортная инфраструктура во дворах



Акцент в текущем ремонте на комфортную инфраструктуру для жителей. Например, уже восстановили 75 наружных лестниц, в каждом районе обустроили новые контейнерные площадки, места для выгула домашних животных. Особое внимание благоустройству спортивных и детских площадок.



Песочница, качели, горка - этот игровой комплекс появился в одном из дворов по улице Бачило. Всего же в Заводском районе уже заменили более полусотни единиц детского оборудования. Еще 850 отремонтировали и покрасили.



Елена Коляго, замдиректора ЖКХ Заводского района г. Минска:

Производим замену скамеек, урн, детского игрового оборудования. Где-то производим ремонт дорожек, газоны восстанавливаем. Тут же выходят жители, восстанавливают свои цветники, сажаем деревья. В этом году мы уже посадили более тысячи деревьев и более пятисот кустарников



Работы по благоустройству столицы завершат до 1 июня



Не менее важно поддерживать порядок и уже на существующих зеленых зонах. Так, в Советском районе столицы нужно скосить около 350 гектаров газона. Коммунальные службы работают практически круглосуточно и без выходных. Помогает спецтехника.



Олег Милешко, мастер УП "Зеленстрой Советского района г. Минска":



В сезоне у нас идет очень интенсивный рост травы. Для покоса в нашем районе мы привлекаем как самоходные газонокосилки, так и после них дорабатывают люди с ручными газонокосилками. В первую очередь у нас косятся улицы, центр города выкашивается, кольцевая.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района г. Минска:

Поэтому активно работают бригады как по косьбе жилищно-коммунальным хозяйством "Зеленстрой" и "Ремавтодор", который получил строительный подряд в том числе и на работы в ЖКХ. Те задачи, которые были поставлены по ямочному ремонту планово, мы выполним. Но надо понимать, что параллельно идут и работы по обращениям граждан.



Всего в Советском районе текущий ремонт асфальтобетонного покрытия запланирован на площади в 13 тыс. квадратных метров. Вместе с этим дорожные службы работают с заявками на 115.бел. В целом же дворовые проезды в столице преобразятся на площади более чем 150 тыс. квадратов.





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