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Н. Кочанова встретилась с председателями областных Советов депутатов
01.06.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Актуальные вопросы по работе депутатского корпуса обсудили сегодня в Совете Республики. Спикер верхней палаты парламента встретилась с председателями областных Советов депутатов. Наталья Кочанова напомнила, что одно из приоритетных направлений развития страны на ближайшую пятилетку - это сильные регионы. Важно, чтобы и в глубинке создавались производства, появились новые рабочие места, социальные и культурные объекты. Систему работы местных Советов депутатов нужно актуализировать как по численности, так и по финансированию. Важно, чтобы это было эффективно с учетом численности проживающих.
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Актуальные вопросы по работе депутатского корпуса обсудили сегодня в Совете Республики. Спикер верхней палаты парламента встретилась с председателями областных...
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