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Игорь Старовойтов об обновленном Трудовом кодексе

01.06.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Законодатели внесли несколько резонансных статей в Трудовой кодекс. Триггером для изменений стал минувший год - отдельные работники, не думая о последствиях, активно призывали к остановке конвейеров даже на особо опасных производствах. Безответственность могла обернуться катастрофой!

Обновленный Трудовой кодекс нацелен на предупреждение таких ситуаций, и это не белорусское ноу-хау, а мировая практика. Теперь с работником, ответственным за срыв трудовой смены, наниматель сможет попросту расстаться! На каких предприятиях любой бойкот под запретом и другие нюансы изменений?

Наш корреспондент Ольга Анищенко спросила заместителя министра труда и социальной защиты Игоря Старовойтова.

  •      Изменения в Трудовом кодексе
  • с 1:30 Разрыв трудовых отношений - право, а не обязанность для нанимателя
  • с 1:50 Административный арест становится основанием для увольнения работника
  • с 2:45 Основанием для забастовки могут быть только трудовые споры
  • с 4:10 Забастовки на опасных производствах запрещены
  • с 5:00 Изменения в Трудовом кодексе

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Законодатели внесли несколько резонансных статей в Трудовой кодекс. Триггером для изменений стал минувший год - отдельные работники, не думая о последствиях,...
 
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