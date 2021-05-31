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Игорь Старовойтов об обновленном Трудовом кодексе
01.06.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Законодатели внесли несколько резонансных статей в Трудовой кодекс. Триггером для изменений стал минувший год - отдельные работники, не думая о последствиях, активно призывали к остановке конвейеров даже на особо опасных производствах. Безответственность могла обернуться катастрофой!
Обновленный Трудовой кодекс нацелен на предупреждение таких ситуаций, и это не белорусское ноу-хау, а мировая практика. Теперь с работником, ответственным за срыв трудовой смены, наниматель сможет попросту расстаться! На каких предприятиях любой бойкот под запретом и другие нюансы изменений?
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Законодатели внесли несколько резонансных статей в Трудовой кодекс. Триггером для изменений стал минувший год - отдельные работники, не думая о последствиях,...
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