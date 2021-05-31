Игорь Старовойтов об обновленном Трудовом кодексе

Источник материала: БT

Законодатели внесли несколько резонансных статей в Трудовой кодекс. Триггером для изменений стал минувший год - отдельные работники, не думая о последствиях, активно призывали к остановке конвейеров даже на особо опасных производствах. Безответственность могла обернуться катастрофой!



Обновленный Трудовой кодекс нацелен на предупреждение таких ситуаций, и это не белорусское ноу-хау, а мировая практика. Теперь с работником, ответственным за срыв трудовой смены, наниматель сможет попросту расстаться! На каких предприятиях любой бойкот под запретом и другие нюансы изменений?



Наш корреспондент Ольга Анищенко спросила заместителя министра труда и социальной защиты Игоря Старовойтова.





Изменения в Трудовом кодексе

с 1:30 Разрыв трудовых отношений - право, а не обязанность для нанимателя

с 1:50 Административный арест становится основанием для увольнения работника

с 2:45 Основанием для забастовки могут быть только трудовые споры

с 4:10 Забастовки на опасных производствах запрещены

с 5:00 Изменения в Трудовом кодексе





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