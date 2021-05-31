Ограничения, которые ввели после инцидента с самолетом Ryanair, болезненно отражаются на гражданах

Источник материала: БT

А пока мнения тех, кто стал заложником ситуации. Воздушные ограничения, которые после инцидента с самолетом Ryanair ввели против нас некоторые европейские страны, болезненно отражаются вовсе не на тех, кто все это придумал. В первую очередь страдают граждане независимо от своих политических взглядов и национальностей.



Без выгоды и вне закона. Одни считают убытки, другие меняют планы на отпуск. Авиабойкот - последствия. Через несколько минут.



Андрей приехал к нам из Эстонии. В Минске на лечении, вскоре планировал вылететь домой. Увы, не успел. Авиасообщение между нашими странами - на паузе. Билеты придется сдать.



Неудобства, конечно, не радуют, но что делать. Такие правила политических игр, вернее, отсутствие этих правил. Крайние всегда оказываются люди.



Сколько людей осталось вне своего маршрута, скольким нужна помощь, чтобы вернуться домой, - информацию сейчас собирают в ведомствах и посольствах.



Говорят люди:

Возмущена этой несправедливостью, этой политикой Запада. Почему они считают возможным, о какой демократии они вообще говорят, почему считают возможным вот так поступать с простыми людьми. Хочешь учиться - учись, хочешь работать - работай, хочешь отдыхать - отдыхай. Почему мы должны зависеть от демократии, какая демократия у них там.

Много пострадало моих знакомых. Не могут вылететь обратно. Я вообще не понимаю, зачем это было делать со стороны ЕС. Пусть у себя в стране разбираются.



Конечно, именно рядовые, которые хотели где-то побыть летом, отдохнуть, вот так получилось. Возмущены многие, с кем я общаюсь, возмущены беспределом в таком состоянии.



На самом деле мы не знаем, сколько это будет длиться, но мы не надеемся, мы уверены, что найдется решение этих проблем.

Те, кто не успел улететь в отпуск, в глубине души называют себя счастливчиками. Есть время изменить маршрут. Хотя, увы, настроение испорчено. Да и география полетов изрядно сузилась.















Павел Позняк, замдиректора компании "Белтурист":

Многие люди перенесут свой отдых. Египет, Турция. Так как нам пока известно, что они в полетной программе останутся.



Осталось в полетной программе Белавиа восточное направление. Самое массовое - Россия. 9 городов (сегодня первый рейс отправился в Уфу, в ближайших планах Минеральные Воды). В планах удвоить частоту полетов в Казахстан - пока летаем четыре раза в неделю. Грузия - традиционно Тбилиси, плюс недавно открыли Батуми. В Стамбул логистику изменили - теперь летаем через территорию России. Остается востребованным воздушный путь в Дубай. Европа пока под запретом по их собственной инициативе, которая, к слову, противоречит нормам международного права.



Се Сяоюн: Все выводы надо строить на объективных, всесторонних разбирательствах

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:



Все выводы надо строить на объективных, всесторонних, обстоятельных разбирательствах. Здесь торопиться делать вывод не следует. Мы считаем, что нужно подождать, чтобы международная авиационная структура сделала свои объективные выводы на основе тщательного, обстоятельного, объективного разбирательства этого инцидента.



Санкционные ультиматумы стоят дорого







Запад решил по-другому. Сперва запретим, а там посмотрим. Опрометчиво. Не то чтобы дождаться результатов расследования, даже свои потери не успели просчитать. Увы, санкционные ультиматумы стоят дорого. Эксперты только после закрытия неба взялись за калькуляторы. Предварительно, затраты на топливо на час полета составляют от $2,5 тыс. до 20 тыс. в зависимости от типа воздушного судна. Отказ от белорусского маршрута будет стоить от 1,5 до $10 тыс. за каждый обходной рейс.















Юлия Абухович, магистр экономических наук:



Возможны потери на транзитных перевозках, но мы говорим о потерях чаще всего граждан, которые потеряют на том, что будут увеличены стоимость авиаперелета, время. Прежде всего потеряют граждане

Среди тех, кто объявил о нежелании летать в нашем небе, крупные игроки - KLM, Air France, British Airways, Lufthansa. К слову, после пандемии они и так, мягко говоря, живут небогато. Убыток одной лишь Lufthansa за прошлый год - почти 7 миллиардов евро. Но ситуация куда печальнее, чем затраты на авиакеросин. Часть рейсов вовсе отменяется. Так, сегодня из Парижа не смог вылететь самолет в Москву - не согласован маршрут в облет Беларуси. По оценкам специалистов, проблемы предвидятся и для тех, кто летит из Европы по азиатскому направлению и обратно. Здесь риск у западных компаний потерять своего клиента. Пассажиры, предрекают эксперты, пересядут в самолеты неевропейских авиакомпаний.



Убытки, которые понесут страны, в том числе и инициаторы этой грязной игры, понятно, будут внушительными. Но кто восполнит незапланированные траты и нервы рядовых граждан по всему миру? Увы, большинство вопросов пока останется без ответов.

Да что там простые люди. Тут посол США все никак в Беларусь доехать не может. Видно, ввиду собственных неудобств она и посоветовала Западу ответить Александру Лукашенко таким образом. Но вот вопрос, как, на каком языке объяснить госпоже Фишер и ее европейским марионеткам, что лезть в дела суверенного государства не только дипломатический нонсенс, но и прямое противоречие законам международного права. Лучше бы о своих людях подумали, которые оказались заложниками воздушной неразберихи.









