А. Манойло: Посадка самолета в Минске была выгодна западным спецслужбам

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"Кроме того, против Беларуси сразу ввели санкции и закрыли ей воздушное пространство, а против Германии - молчание. Поэтому есть все предпосылки считать, что в инциденте с самолетом в Минске замешаны западные спецслужбы", - таким мнением поделился с нашим телеканалом российский политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.



Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ (Россия):

Что в этой истории вызывает внимание - это насколько быстро среагировало западное сообщество на этот инцидент. Самолет едва успели посадить, а ЕС уже пришел в движение, США уже сделали предварительные заявления по этому поводу и как-то очень быстро эта повестка, оперативно, как будто ее заранее готовили, была внедрена в повестку текущего заседания ЕС, была принята резолюция, которая была сделана таким образом, как будто ее писали заранее и она уже была подготовлена. И тут же США выступили со своим заявлением, сразу после своих европейских коллег. Они, видимо, ждали, когда европейцы скажут первое слово, чтобы остаться в белых перчатках и попытаться снова сделать грязную работу руками своих союзников. Западные спецслужбы получили официальный повод, для того, чтобы быстро сформировать анитибелорусскую коалицию, убедить лидеров стран ЕС, что Беларусь надо наказать и ввести санкции, которые конкретно ударили по белорусской экономике. Неприкрытое давление действительно идет, и на РБ, и на РФ. На эти две страны по отдельности, и на эти две страны вместе. Потому что на Западе прекрасно понимают, что любой удар по Беларуси, это удар и по России.



