ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Манойло: Посадка самолета в Минске была выгодна западным спецслужбам

01.06.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Кроме того, против Беларуси сразу ввели санкции и закрыли ей воздушное пространство, а против Германии - молчание. Поэтому есть все предпосылки считать, что в инциденте с самолетом в Минске замешаны западные спецслужбы", - таким мнением поделился с нашим телеканалом российский политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ (Россия):
Что в этой истории вызывает внимание - это насколько быстро среагировало западное сообщество на этот инцидент. Самолет едва успели посадить, а ЕС уже пришел в движение, США уже сделали предварительные заявления по этому поводу и как-то очень быстро эта повестка, оперативно, как будто ее заранее готовили, была внедрена в повестку текущего заседания ЕС, была принята резолюция, которая была сделана таким образом, как будто ее писали заранее и она уже была подготовлена. И тут же США выступили со своим заявлением, сразу после своих европейских коллег. Они, видимо, ждали, когда европейцы скажут первое слово, чтобы остаться в белых перчатках и попытаться снова сделать грязную работу руками своих союзников. Западные спецслужбы получили официальный повод, для того, чтобы быстро сформировать анитибелорусскую коалицию, убедить лидеров стран ЕС, что Беларусь надо наказать и ввести санкции, которые конкретно ударили по белорусской экономике. Неприкрытое давление действительно идет, и на РБ, и на РФ. На эти две страны по отдельности, и на эти две страны вместе. Потому что на Западе прекрасно понимают, что любой удар по Беларуси, это удар и по России.


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Кроме того, против Беларуси сразу ввели санкции и закрыли ей воздушное пространство, а против Германии - молчание. Поэтому есть все предпосылки считать, что в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Т. Монтян: Инцидент с Протасевичем - прокол западных спецслужб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by