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Т. Монтян: Инцидент с Протасевичем - прокол западных спецслужб
01.06.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С другой стороны украинский адвокат и публицист Татьяна Монтян полагает, что история с Протасевичем - позорный провал британской разведки. Известно, что МИ-6 курировала формирование неонацистского батальона "Азов" и кадровую политику киевского министра МВД Авакова. Именно эта служба дала путевку в большую политическую жизнь не только злополучному белорусскому блогеру, но и десяткам украинских радикалов.
Татьяна Монтян, блогер (Украина):
Я продолжаю утверждать, что приземление этого неонациста в долгосрочной перспективе стоит любых потерь авиации. Бриты курировали формирование батальона "Азов", а также Авакова. Потом именно "наглосаксы" интегрировали Протасевича в состав руководства белорусской оппозиции. И тем самым подставили всех - и янки, и коллективный Запад. Это и есть, вероятно, тот самый "черный лебедь". Цена самому Протасевичу - 3 копейки пучок в базарный день. Американцы таких могут наготовить десятки из подручного материала, но внезапно появилось это чучело и реально подставило всех. Наглосаксы подставили всех неумышленно - кто ж знал, что Протасевич полетит через Беларусь? И что Батька наберется наглости его приземлить.
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С другой стороны украинский адвокат и публицист Татьяна Монтян полагает, что история с Протасевичем - позорный провал британской разведки. Известно, что МИ-6...
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