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Сергей Карнаухов: Возможно, посадка самолета - операция западных спецслужб

01.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тайное всегда становится явным и вылазит наружу, как бы ни старались это скрыть. И возможно экстренная посадка самолета в Минске с Протасевичем на борту вовсе не акт гостеррора со стороны Беларуси, как преподносят это европейцы, а хорошо спланированная операция западных спецслужб.

Такое предположение сделал доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Карнаухов. Есть и еще один неподтвержденный факт: с борта самолета ушло письмо куратору, которого Протасевич в очень емкой и яркой форме обвинил в предательстве. Мы поговорили с экспертом (видео интервью).


Сергей Карнаухов, российский общественный деятель, работал в силовых структурах. Политик. Преподаватель. Писатель. Был вице-губернатором Кировской и Калининградской области, занимался реализацией крупных инвестиционных проектов в регионе. Его считают инициатором ряда громких дел и разоблачений по коррупции, в том числе и относительно Алексея Навального. Ветеран боевых действий в Чечне.

Кому писал Протасевич и было ли письмо?

Сергей Карнаухов: Возможно, посадка самолета - операция западных спецслужб

Фейк или нет. Было ли письмо, равно как и остальные вбросы в интернете вокруг задержания Протасевича, разберется следствие. А вот та скорость, с которой в унисон хлынула реакция негодования и со стороны Европы, и США наталкивает на мысль, что тексты были заготовлены заранее. Как это не раз бывало. И если развивать мысль дальше, то логично, что Протасевич - сознательная жертва со стороны тех, кто хочет взорвать наше пространство.

Тогда письмо вполне реально может существовать как крик отчаяния и негодования. Ведь расчет был сделан верный, не задержать экстремиста в национальном аэропорту просто не могли. И теперь, потирая руки от удовольствия, Европа и США гневно машут нам кулаком.

Это лишь информация к размышлению. Но эксперты все настойчивее рекомендуют в данном случае не снимать со счетов вариант проведения операции иностранных спецслужб и не исключают, что будут и другие жертвы. Но это уже на заметку беглым.



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Теги: Минск
 
 
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Тайное всегда становится явным и вылазит наружу, как бы ни старались это скрыть. И возможно экстренная посадка самолета в Минске с Протасевичем на борту вовсе не...
 
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