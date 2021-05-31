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Экстренная посадка борта Ryanair в Берлине. Как это было
01.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Очень любопытно складываются обстоятельства как наглядное подтверждение двойных подходов к одинаковым по смыслу событиям.
Итак, 30 мая приблизительно в 21:00 по минскому времени в Берлине экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Дублина в Краков.
На борту лайнера находились 160 человек.
Причиной стало сообщение о минировании самолета. О потенциальной опасности на борту экипажу сообщили немецкие диспетчеры. Капитан выполнил необходимые процедуры и направился в ближайший аэропорт, которым был Берлин.
Экстренная посадка. Место имеет значение?
Ничего не напоминает? В Германии на сообщение о минировании воздушного судна пилоты отреагировали ровно так же, как неделей ранее в Беларуси: совершается вынужденная посадка. Но неделю назад поднялась международная шумиха - мол, это государственный терроризм. А здесь никакой реакции, зато вал острых комментариев и ироничных аналогий прокатился по соцсетям.
"Неужели Меркель объявят террористкой и закроют воздушное пространство Германии?"
Но это вопрос риторический.
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Очень любопытно складываются обстоятельства как наглядное подтверждение двойных подходов к одинаковым по смыслу событиям. Итак, 30 мая приблизительно в 21:00 по...
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