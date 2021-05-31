Экстренная посадка борта Ryanair в Берлине. Как это было

Источник материала: БT

Очень любопытно складываются обстоятельства как наглядное подтверждение двойных подходов к одинаковым по смыслу событиям.

Итак, 30 мая приблизительно в 21:00 по минскому времени в Берлине экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Дублина в Краков.



На борту лайнера находились 160 человек.



Причиной стало сообщение о минировании самолета. О потенциальной опасности на борту экипажу сообщили немецкие диспетчеры. Капитан выполнил необходимые процедуры и направился в ближайший аэропорт, которым был Берлин.

Наличие взрывного устройства на борту не подтвердилось. После проверок пассажиров пересадили в другой самолет и отправили в Краков около трех часов ночи.

Экстренная посадка. Место имеет значение?

Ничего не напоминает? В Германии на сообщение о минировании воздушного судна пилоты отреагировали ровно так же, как неделей ранее в Беларуси: совершается вынужденная посадка. Но неделю назад поднялась международная шумиха - мол, это государственный терроризм. А здесь никакой реакции, зато вал острых комментариев и ироничных аналогий прокатился по соцсетям.



"Неужели Меркель объявят террористкой и закроют воздушное пространство Германии?"

"Евросоюз, теперь посмотрим, как действуют ваши правила!", - негодуют пользователи. А вот справедливое предложение: "Запрещайте полеты над Германией или аннулируйте приказ о запрете полетов над Беларусью!".

"Люди настаивают: "Закрываем Германию или двойные стандарты?"

Но это вопрос риторический.





