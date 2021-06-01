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Некоторые рейсы автобусов отменят на время школьных каникул
01.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Изменения произойдут в работе некоторых городских автобусных маршрутов на период летних школьных каникул, об этом сообщили на предприятии "Столичный транспорт и связь".
Так, с 1 июня по 31 августа отменяются оборотные рейсы на маршруте №141 "ДС "Карбышева" — областная больница" с отправлением с остановки "Карбышева" в 7:06, 12:59.
Кроме того, изменится расписание автобусов маршрутов № 141А "ДС "Карбышева" — Боровлянская школа №3" и №141Б "Областная больница — Боровлянская школа №3". По будним дням с 1 июня по 2 июля и только 5 июня по субботам автобусы будут ходить по другому расписанию:
Ранее в Минсктрансе сообщали об
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Маршруты, которыми пользуются ученики школ, на время летних каникул будут отменены, расписание транспорта также на этот период изменится.
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