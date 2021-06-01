Некоторые рейсы автобусов отменят на время школьных каникул

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Изменения произойдут в работе некоторых городских автобусных маршрутов на период летних школьных каникул, об этом сообщили на предприятии "Столичный транспорт и связь".

Так, с 1 июня по 31 августа отменяются оборотные рейсы на маршруте №141 "ДС "Карбышева" — областная больница" с отправлением с остановки "Карбышева" в 7:06, 12:59.

Кроме того, изменится расписание автобусов маршрутов № 141А "ДС "Карбышева" — Боровлянская школа №3" и №141Б "Областная больница — Боровлянская школа №3". По будним дням с 1 июня по 2 июля и только 5 июня по субботам автобусы будут ходить по другому расписанию:

№ 141А — отправление от ДС "Карбышева" в 7:15, 9:31, 13:01, 16:16, 19:01, от о. п. "Боровлянская школа №3" — в 8:45, 10:30, 14:00, 16:45, 20:15;

№ 141Б — отправление от о. п. "Боровлянская школа №3" в 7:55, 8:20, 10:00, 13:30.

Ранее в Минсктрансе сообщали об уменьшении числа общественного транспорта в столице - это объясняется наступлением отпускного и дачного сезона и падением количества пассажиров.

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