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В Минск-Арене стартует "ТИБО-2021"

01.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Цифровая трансформация всех сфер общества - один из национальных приоритетов Беларуси. Приветствие участникам и гостям XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021" направил наш Президент. 

Выставка открывается сегодня в "Минск-Арене". Участие в ней примут более 140 организаций из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Узбекистана. Центральную экспозицию займет стенд "Беларусь - страна цифровых возможностей". Здесь представят инновационные разработки государственных органов и белорусских IT-компаний в сфере информационных технологий, а также возможности их эффективного применения в различных сферах. 


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Теги: Минск
 
 
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Цифровая трансформация всех сфер общества - один из национальных приоритетов Беларуси. Приветствие участникам и гостям XXVII Международного форума по...
 
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