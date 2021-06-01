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В Минск-Арене стартует "ТИБО-2021"
01.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Цифровая трансформация всех сфер общества - один из национальных приоритетов Беларуси.
Выставка открывается сегодня в "Минск-Арене". Участие в ней примут более 140 организаций из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Узбекистана. Центральную экспозицию займет стенд "Беларусь - страна цифровых возможностей". Здесь представят инновационные разработки государственных органов и белорусских IT-компаний в сфере информационных технологий, а также возможности их эффективного применения в различных сферах.
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Цифровая трансформация всех сфер общества - один из национальных приоритетов Беларуси. Приветствие участникам и гостям XXVII Международного форума по...
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