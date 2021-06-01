В ботаническом саду расцвели рододендроны

Источник материала: БT

Наступил сезон цветения розовых деревьев. Рододендроны уже благоухают в Центральном ботаническом саду. Сиреневые, розовые, белые, желтые. Коллекция насчитывает около 15 видов и более 150 гибридов. Вечнозеленые и листопадные деревья отличаются не только формой бутонов, но и ароматом. Родом они из восточных стран и достаточно привередливы в уходе.

Иван Володько, замдиректора Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Поскольку они очень распространены по земному шару, поэтому и не одинакова их потребность к условиям культивирования. Одни могут расти и в холодном климате (это растения, которые имеют европейское, североамериканское происхождение). А те растения, которые происходят из Южной Азии, им больше нужно влаги, больше тепла.

За последние несколько лет белорусская коллекция рододендронов пополнилась новинками мировой селекции. А первые экземпляры приехали к нам более полувека назад. Увидеть их можно и во время экскурсий с гидами.





Читайте также:





