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В ботаническом саду расцвели рододендроны

01.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наступил сезон цветения розовых деревьев. Рододендроны уже благоухают в  Центральном ботаническом саду. Сиреневые, розовые, белые, желтые. Коллекция насчитывает около 15 видов и более 150 гибридов. Вечнозеленые и листопадные деревья отличаются не только формой бутонов, но и ароматом. Родом они из восточных стран и достаточно привередливы в уходе.  

Иван Володько, замдиректора Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Поскольку они очень распространены по земному шару, поэтому и не одинакова их потребность к условиям культивирования. Одни могут расти и в холодном климате (это растения, которые имеют европейское, североамериканское происхождение). А те растения, которые происходят из Южной Азии, им больше нужно влаги, больше тепла.

За последние несколько лет белорусская коллекция рододендронов пополнилась новинками мировой селекции. А первые экземпляры приехали к нам более полувека назад. Увидеть их можно и во время экскурсий с гидами. 


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Наступил сезон цветения розовых деревьев. Рододендроны уже благоухают в  Центральном ботаническом саду. Сиреневые, розовые, белые, желтые. Коллекция насчитывает...
 
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