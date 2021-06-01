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Сегодня стартует международный форум "ТИБО-2021"

01.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В "Минск-Арене" сегодня открывается XXVII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021". Приветствие участникам направил наш Президент. На форуме будут представлены более 140 организаций - среди них и Узбекистан.

Расширение сотрудничества: БГУИР принял делегацию Узбекистана 

Накануне старта выставки мы обсудили с гостями расширение сотрудничества в научной и образовательной сфере. Вопросы касались и подготовки высококвалифицированных кадров. Делегация также посетила выставку инновационных разработок БГУИР, где университет представил современную антенную технику, систему сверхвысоких частот и другие радиоэлектронные приборы в сфере коммуникационной безопасности. 

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:  

Предмет переговоров - показать потенциал БГУИР, показать потенциал Республики Беларусь, для развития белорусско-узбекских отношений, поддержка молодежи и создание совместных проектов. Это и определенный фундамент для будущих перспективных отношений. Наши студенты, которые в скором времени станут специалистами, будут иметь, в том числе международные возможности для совместного бизнеса.


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Теги: Минск
 
 
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В "Минск-Арене" сегодня открывается XXVII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021". Приветствие участникам направил наш...
 
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