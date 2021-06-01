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В США предвещают "кровавое лето"

01.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

США предупредили о возможном "кровавом лете". Как сообщает "Вашингтон пост", ряд официальных лиц страны выразили обеспокоенность в связи с ростом насильственных преступлений. В период с 28 по 30 мая в девяти штатах произошло не менее 12 массовых перестрелок. Погибли 11 человек, 70 получили ранения. В столице штата Нью-Йорк с начала года уже произошло 8 убийств. Из них 6 - за последний месяц. По прогнозам властей в ближайшие месяцы показатели преступности будут расти.


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США предупредили о возможном "кровавом лете". Как сообщает "Вашингтон пост", ряд официальных лиц страны выразили обеспокоенность в связи с ростом насильственных...
 
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