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Первый белорусский мультфильм-мюзикл презентуют сегодня в Доме кино

01.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Доме кино сегодня презентуют первый в Беларуси анимационный мюзикл "Звезды седьмого неба". Это полнометражный мультфильм от "Беларусьфильма". Его на протяжении пяти лет режиссировала Елена Турова. В основе сюжета лежит битва монстров и мечтателей за спасение планеты и звезд. Главные роли озвучили белорусские телеведущие и актеры. Музыкальное наполнение от композитора Леонида Ширина.

Сегодня в Минске пройдет сразу два первых показа на широких экранах. Презентация "Звезд седьмого неба" от создателей - в Доме кино. В 10:30 - тематический показ ко Дню защиты детей в кинотеатре "Беларусь".


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Теги: Минск
 
 
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В Доме кино сегодня презентуют первый в Беларуси анимационный мюзикл "Звезды седьмого неба". Это полнометражный мультфильм от "Беларусьфильма". Его на протяжении...
 
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