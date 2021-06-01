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Тысячи жителей Конго начали возвращаться в пострадавшие от извержения вулкана районы

01.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На прошлой неделе в очередной раз проснулась огненная гора. Потоки магмы захватили город Гома. Местные жители были вынуждены эвакуироваться. Местная вулканологическая обсерватория пытается оценить угрозу, однако для нормальной работы не хватает ни ресурсов, ни персонала. 


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На прошлой неделе в очередной раз проснулась огненная гора. Потоки магмы захватили город Гома. Местные жители были вынуждены эвакуироваться. Местная...
 
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