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ГАИ и МЧС провели акцию ко Дню защиты детей

01.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накануне в честь праздника масштабную акцию провели спасатели - представители всех аварийных служб Минска и сотрудники столичной Госавтоинспекции. 

Школьники и их родители участвовали в викторинах и квестах. Прошли конкурсы по безопасности и получили подарки за призовые места. Главный акцент - на правилах безопасности дома и рядом с дорогой, ведь у детей период летних каникул.

ГАИ будет напоминать взрослым и детям о соблюдении правил безопасности на дороге на протяжении всего летнего периода. С водителями и пешеходами будут проводить беседы, также будут организованы патрули возле пешеходных переходов вблизи детских площадок и дворов.


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Теги: Минск
 
 
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Накануне в честь праздника масштабную акцию провели спасатели - представители всех аварийных служб Минска и сотрудники столичной Госавтоинспекции.  ...
 
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