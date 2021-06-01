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"Маладыя таленты Беларусі" работают с симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании
01.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Для лауреатов юбилейного конкурса "Маладыя таленты Беларусі" стартовала пора записей и концертов. Инструменталисты и обладатели академического вокала получили право записи конкурсной композиции в легендарной студии Дома радио (здесь записывали гимн страны, аранжировку для своего альбома прописывала и группа Rammstein). Все аудиовыступления - под сопровождение симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.
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Команда медиахолдинга проведет съемки концертов уже в эту субботу в студии "600 метров". На этом работа с "маладыми талентами" не остановится. Лауреаты конкурса в течение года будут гостями радиоэфиров, а их конкурсные песни войдут в активную ротацию на главной волне страны.
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Для лауреатов юбилейного конкурса "Маладыя таленты Беларусі" стартовала пора записей и концертов. Инструменталисты и обладатели академического вокала получили...
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