|
Сегодня во всем мире отмечают Международный день защиты детей
01.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Согласно последним данным переписи, детское население нашей страны - это пятая часть Беларуси. В числе приоритетных задач государства - укрепление демографического потенциала. Семьям с детьми в Беларуси оказывается многовекторная поддержка: пособия, семейный капитал, поддержка при реконструкции и строительстве жилья и так далее. В прошлом году на выплату пособий было направлено почти 2,5 миллиарда рублей. В честь Дня защиты детей в различных уголках Минска будут организованы праздничные мероприятия.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно последним данным переписи, детское население нашей страны - это пятая часть Беларуси. В числе приоритетных задач государства - укрепление...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)