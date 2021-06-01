Сегодня во всем мире отмечают Международный день защиты детей

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Согласно последним данным переписи, детское население нашей страны - это пятая часть Беларуси. В числе приоритетных задач государства - укрепление демографического потенциала. Семьям с детьми в Беларуси оказывается многовекторная поддержка: пособия, семейный капитал, поддержка при реконструкции и строительстве жилья и так далее. В прошлом году на выплату пособий было направлено почти 2,5 миллиарда рублей. В честь Дня защиты детей в различных уголках Минска будут организованы праздничные мероприятия.





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