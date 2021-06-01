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Возвращение мировой экономики к докризисным показателям будет неравномерным
01.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Еще игра на чужом поле - это и возможность расфокусировать внимание на собственных проблемах. Как сообщает Организация экономического сотрудничества и развития, рост ВВП большинства стран вернется к докризисным показателям только к концу следующего года. Экономисты рекомендуют национальным правительствам пересмотреть свою бюджетную политику. В первую очередь уделить внимание на сферы здравоохранения и образования. Также инвестировать в климатические и цифровые проекты.
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Еще игра на чужом поле - это и возможность расфокусировать внимание на собственных проблемах. Как сообщает Организация экономического сотрудничества и развития,...
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