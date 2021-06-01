Возвращение мировой экономики к докризисным показателям будет неравномерным

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Еще игра на чужом поле - это и возможность расфокусировать внимание на собственных проблемах. Как сообщает Организация экономического сотрудничества и развития, рост ВВП большинства стран вернется к докризисным показателям только к концу следующего года. Экономисты рекомендуют национальным правительствам пересмотреть свою бюджетную политику. В первую очередь уделить внимание на сферы здравоохранения и образования. Также инвестировать в климатические и цифровые проекты.





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