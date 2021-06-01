Экологическая катастрофа разворачивается у берегов Шри-Ланки

Источник материала: БT

Настоящая катастрофа разворачивается у берегов Шри-Ланки. Там продолжает гореть грузовое судно. Оно перевозило азотную кислоту, сырье для производства пластиковых пакетов и другие опасные химические вещества. Из-за аварии часть контейнеров оказалась в прибрежных водах. Военно-морской флот и береговая охрана пытаются ликвидировать последствия. На пляжах острова скопились тысячи мешков с токсичным мусором для утилизации.





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