Экс-глава Volkswagen выплатит концерну €10 млн

Источник материала: БT

Экс-глава Volkswagen выплатит автоконцерну около 10 миллионов евро. Компенсация полагается за ущерб, причиненный в связи с "дизельным скандалом". Ранее Volkswagen предъявил обвинения бывшим членам совета директоров. В 2014 году они одобрили программное обеспечение для машин, которое занижало реальные показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Система показывала, что автомобили полностью отвечали новым европейским нормам. В действительности уровень загрязнения в разы превышал установленный уровень.





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