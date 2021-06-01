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Экс-глава Volkswagen выплатит концерну €10 млн
01.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Экс-глава Volkswagen выплатит автоконцерну около 10 миллионов евро. Компенсация полагается за ущерб, причиненный в связи с "дизельным скандалом". Ранее Volkswagen предъявил обвинения бывшим членам совета директоров. В 2014 году они одобрили программное обеспечение для машин, которое занижало реальные показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Система показывала, что автомобили полностью отвечали новым европейским нормам. В действительности уровень загрязнения в разы превышал установленный уровень.
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Экс-глава Volkswagen выплатит автоконцерну около 10 миллионов евро. Компенсация полагается за ущерб, причиненный в связи с "дизельным скандалом". Ранее Volkswagen предъявил...
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