|
Участие в выставке "Белагро-2021" принимают свыше 400 компаний из 16 стран
01.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В эти минуты в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" открывается масштабный сельскохозяйственный форум "Белагро". В этом году выставка собрала 410 компаний из 16-ти стран. Представлены новейшие образцы техники и инновационные технологии в АПК, а также IT-решения для сельского хозяйства.
Чем еще порадуют посетителей, расскажет Светлана Лукьянюк (видео).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти минуты в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" открывается масштабный сельскохозяйственный форум "Белагро". В этом году выставка...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)