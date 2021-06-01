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Хозяйка села и укротительница "железных коней" в новой серии проекта "Белорусская Super женщина"

01.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ее называют женщиной-легендой, хозяйкой села и укротительницей "железных коней". Героиня новой серии проекта о сильных духом женщинах страны - тракторист-машинист Татьяна Захожая. Она всю жизнь работает на земле, хотя мечтала стать космонавтом. Каково это - 47 лет доказывать, что женщине любая работа по плечу? Что поет сердце белорусских машин?

Новую серию проекта смотрите сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".


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Ее называют женщиной-легендой, хозяйкой села и укротительницей "железных коней". Героиня новой серии проекта о сильных духом женщинах страны - тракторист-машинист...
 
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