Источник материала: БT

Уже не существует никаких принципов и никакого права в международных отношениях. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич, комментируя полную беспринципность Европы из-за молчания о прослушке со стороны США. Речь о событиях, связанных с канцлером Германии Ангелы Меркель и с другими европейскими политиками.

"Это скандально! Представьте, если бы это сделала Беларусь, прослушивала Ангелу Меркель, какие бы санкции ввели против Беларуси! Если бы Лукашенко прослушивал Ангелу Меркель при помощи России, что бы сделали с Россией и Беларусью? А оказалось, что Ангелу Меркель прослушивали американцы при помощи Дании - и ничего, потому что принципов не существует, никаких принципов, никакого права в международных отношениях давно не существует. Только мы можем на него опираться и немногие страны в мире, потому что это давно никого не интересует", - отметил Президент Сербии.

Накануне "Зюддойче Цайтунг" сообщило, что американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков. Слежка велась за Меркель, министром иностранных дел Франком-Вальтером Штайнмайером (это нынешний президент ФРГ) и кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Отмечалось, что власти Дании, якобы не были в курсе происходящего, а взаимодействие осуществлялось на уровне спецслужб.





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