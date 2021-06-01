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И. Старовойтов: На особо опасных предприятиях любые забастовки теперь под запретом

01.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лишиться работы можно за "слив" информации про организацию. В Трудовой кодекс добавили новые основания для расторжения трудовых отношений. 

Об этом накануне телеканалу "Беларусь 1" рассказал замминистра труда и соцзащиты Игорь Старовойтов. Предпосылки для изменений законодательства принес минувший год, когда отдельные работники активно призывали к остановке конвейеров, поставив под удар работу целых предприятий. Ведь некоторые - из разряда особо опасных - например, "Гродно Азот". Безответственность могла обернуться катастрофой. Обновленный Трудовой кодекс нацелен на предупреждение таких ситуаций. Как подчеркнул замминистра, основанием для забастовки может быть только решение трудовых споров. 

Изменения в кодекс начнут действовать с 30 июня.  


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Теги: Гродно
 
 
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Лишиться работы можно за "слив" информации про организацию. В Трудовой кодекс добавили новые основания для расторжения трудовых отношений.  Об этом накануне...
 
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