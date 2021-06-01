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И. Старовойтов: На особо опасных предприятиях любые забастовки теперь под запретом
01.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Лишиться работы можно за "слив" информации про организацию. В Трудовой кодекс добавили новые основания для расторжения трудовых отношений.
Об этом накануне телеканалу
Изменения в кодекс начнут действовать с 30 июня.
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Лишиться работы можно за "слив" информации про организацию. В Трудовой кодекс добавили новые основания для расторжения трудовых отношений. Об этом накануне...
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