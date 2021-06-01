Посол России в Минске рассказал об отсутствии давления на Беларусь из-за задержания Сапеги

Россия не оказывает никакого давления на белорусские власти в связи с задержанием в Минске россиянки Софии Сапеги и проводимыми следственными действиями. Об этом рассказал ТАСС российский посол в Беларуси Евгений Лукьянов.

Лукьянов пояснил, что сейчас идут следственные действия, а Россия ждет их завершения и формулирования обвинения.

«На действия властей Беларуси в этом контексте мы никакого давления не оказываем, мы исполняем наши полномочия в рамках консульской конвенции и будем продолжать это делать», - заявил посол.

Евгений Лукьянов отметил, что София Сапега «чувствует себя хорошо, условия ее содержания адекватны, хотя понятно, что находиться в следственном изоляторе большой радости никому не доставляет».

«Как будут развиваться события далее, думаю, мы узнаем в ближайшее время», - подытожил дипломат.

Ранее

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

По прилету в Вильнюс, на бору не оказалось шестерых человек (Протасевича и его девушки Софии Сапеги, она также задержана, и еще четверых россиян).

Представитель посольства России в Беларуси встретился с задержанной. По итогам встречи он сообщил, что София чувствует себя нормально, никаких жалоб на некорректное обращение с ней не высказала.

Сотрудник посольства подчеркнул, что российское посольство предпринимает все действия по поддержке Сапеги.