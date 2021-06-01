Работа на лето для школьника: где найти и как устроиться

Источник материала: Sputnik Беларусь

Рынок вакансий для школьников в Беларуси постоянно расширяется. Есть строительные, сервисные, сельскохозяйственные, педагогические и множество других отрядов. Как попасть в такой отряд и сколько будут платить, изучил Sputnik.

Кто может подрабатывать

В студотрядах имеют право работать ребята с 14-летнего возраста, поясняют в Минобразования. Участвуют в студотрядах и совершеннолетние - допускается до 31.

Это могут быть сервисные, экологические, педагогические, строительные, медицинские, лесохозяйственные отряды. В каждом таком отряде должен быть командир от 18 лет и старше. Работать можно 10 дней минимум, зарплата выплачивается по гражданско-правовому или трудовому договору.

В этом году в Беларуси будет 1137 студотрядов, они возьмут на работу 28 951 подростка. Три отряда (около 50 человек) уже отправились на работу в Российскую Федерацию – там созданы сервисные и педагогические лагеря. Сервисные – это "обслуживающий персонал": уборщицы, кухонные рабочие, плавруки (те, кто обучает плаванию).

"Сейчас готовим большой белорусско-российский отряд дорожников на реконструкцию трассы М1 на территории России. Человек 200 планируем отправить туда. Будут отряды и в Островце, где строится АЭС. Как белорусы, так и россияне", - поясняет главный специалист управления по делам молодежи министерства образования Беларуси Татьяна Рубаник.

Как школьнику устроиться на подработку

Устроиться в студотряд можно через БРСМ. В каждом райцентре республики есть комитет, который рассматривает заявки и предлагает имеющиеся варианты. Чаще всего – это Зеленстрой, Белпочта, лесхозы, колхозы, строительные отряды. На стройку, уточняет Рубаник, каждый год идет работать около половины желающих школьников.

Также несовершеннолетние могут устроиться через ФСЗН или конкретные организации. В основном это могут быть школы или центры внешкольной занятости.

"И они монтируют мебель, цветы, клумбы полют, сувенирную продукцию делают. В этом году очень популярен зоопарк, и ребята туда трудоустраиваются", - дополняет представитель Минобра.

Заключать самостоятельно договор с работодателем можно с 16 лет. Если школьнику 14-15, нужно письменное разрешение родителей. А вот какие документы нужно принести в отдел кадров, чтобы официально трудоустроиться на некоторое время:

паспорт,

приписное свидетельство (для парней-призывников),

справка из школы или колледжа,

медсправка (такая, как в школу),

трудовая книжка (если это не первое место работы).

Сколько часов в день можно работать

Если школьнику от 14 до 16, рабочий максимум – 23 часа в неделю. В день это 4 часа 36 минут. Подросткам в возрасте 16 до 18 разрешается не более 35 часов в неделю – получается по 7 часов в день.

Школьникам нельзя работать ночью, сверхурочно, привлекаться на смену в государственные праздники и праздничные дни. Подростки могут выполнять общедоступные работы, которые не являются вредными для их здоровья и не препятствуют получению общего среднего образования, констатируют в Минтруда.

Какую зарплату школьник может получать

Несовершеннолетним зарплата выплачивается в таком же размере, как и взрослым работникам соответствующих категорий, которые трудятся 40 часов в неделю. Исключения составляют учащиеся, которые получают общее среднее образование или специальное на уровне среднего, а также те, кто работает в свободное от учебы время.

"Им платят пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Как правило, ребятам, которые работают за средства ФСЗН, зарплата доводится до минимальной (400 рублей - Sputnik), - поясняют в ведомстве.

Кроме того, для несовершеннолетних ребят не устанавливается испытательный срок, а школьники имеют такие же трудовые права, как и взрослые. Порой, даже с некоторыми преференциями. В частности, если учащемуся нет 18, он имеет право на 30-дневный отпуск (у взрослых – 24). Однако как и любого взрослого, подростка могут уволить за прогулы или появление на работе в нетрезвом виде.

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