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В Дзержинске проходит областной праздник детства

01.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Прямо сейчас в Дзержинске проходит праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Здесь собрались более полутысячи лучших школьников Минской области. На интерактивных площадках организованы мастер-классы, интеллектуальные квесты, работает контактный зоопарк. Для любителей спорта - эстафеты на роликах и скейтбордах, перетягивание каната, интерактивные шашки и шахматы.

Также в программе патриотический флешмоб с участием юных танцоров и их родителей и официальный старт сезона отдыха в лагерях Минской области. Завершится праздник концертом, а также вручением орденов Матери.


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Прямо сейчас в Дзержинске проходит праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Здесь собрались более полутысячи лучших школьников Минской области. На...
 
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