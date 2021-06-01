Суд Фрунзенского района столицы вынес приговор активному участнику беспорядков

Источник материала: БT

Суд Фрунзенского района столицы сегодня вынес приговор 21-летнему минчанину. В прошлом году с 9 по 11 августа он принимал активное участие в беспорядках на проспекте Победителей - блокировал движение транспорта, в том числе и общественного, участвовал в сцепке на дороге. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Суд учел раскаяние и признания подсудимого, а также его сотрудничество со следствием.

Алина Касьянчик, старший помощник прокурора Фрунзенского района г. Минска:

Суд назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Знал ли парень и его друзья, что их действия приведут к аресту, а после суду и ограничению свободы? Также фемида признала право на удовлетворение гражданского иска о взыскании имущественного вреда. Вопрос о его возмещении будет передан в гражданское судопроизводство.





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