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Кибераферисты находят новых жертв

01.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На этот раз ей стала минчанка, которая в результате телефонного общения потеряла 5 тысяч рублей. Ей позвонили через интернет-мессенджер с иностранного номера и представились банковскими работниками: мол, на женщину мошенники оформили кредит. Злоумышленники уговорили ее взять еще один кредит для погашения старого и перевести деньги при помощи инфокиоска на так называемый страховой счет.

Евгений Богдан, старший оперуполномоченный Ленинского РУВД г. Минска:

По данному факту проводится проверка, причастные к преступлению устанавливаются. Обращаем внимание на то, что работники банка никогда не будут звонить посредством интернет-мессенджера.Мошенники консультировали потерпевшую, просили сообщать о кодах, которые приходили ей в SMS-сообщениях. Женщина обратилась за помощью в милицию не сразу, только заподозрив неладное, когда ей повторно позвонили и сообщили, что на нее оформлено уже 4 кредита. Сейчас проводится проверка - идет розыск подозреваемых.


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Теги: Минск
 
 
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На этот раз ей стала минчанка, которая в результате телефонного общения потеряла 5 тысяч рублей. Ей позвонили через интернет-мессенджер с иностранного номера и...
 
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