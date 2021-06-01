Посол России в Беларуси рассказал об условиях содержания C. Сапеги

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Москва не оказывает давления на Минск в связи с задержанием Софии Сапеги. Это сегодня журналистам заявил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов после встречи с председателем нижней палаты парламента Владимиром Андрейченко.

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

По информации адвокатов госпожи Сапеги, чувствует она себя хорошо, условия ее содержания адекватны. Понятно, что находиться в следственном изоляторе, наверное, никому большой радости не доставляет. Идут следственные действия, мы ждем их завершения и формулирования уже по итогам этих следственных действий. На действия властей Беларуси в этом контексте мы никакого давления не оказываем. Мы исполняем наши полномочия в рамках консульской конвенции и будем продолжать это делать.Сапега - гражданка России. Ее задержали в Минске вместе с блогером Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины - Вильнюс.

Инцидент с посадкой самолета в Берлине по-прежнему без внимания

Буквально накануне подобный инцидент произошел с рейсом из Дублина в Краков. Самолет посадили в Берлине из-за угрозы бомбы на борту. В этом случае инцидент продолжает оставаться без внимания международных организаций.

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Вот сейчас мы и посмотрим, что должны сказать по этому поводу и ИКАО, и правительства многих стран, которые так активно отметились по поводу посадки в Минске 23 мая. Это будет очень интересно - сравнить. Я думаю, вы догадываетесь, наверное, какое будет сравнение.Впрочем, коллективное молчание уже является наглядным подтверждением двойных подходов к одинаковым по смыслу событиям.





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