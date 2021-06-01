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А. Червяков: Предпринимательство - значимая экономическая сила для развития страны

01.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предпринимательство - значимая экономическая сила для развития страны. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков. По его словам, сегодня мы можем с уверенностью говорить, что предпринимательство в Беларуси состоялось. Малый и средний бизнес вносит серьезный, существенный вклад в развитие экономики страны. Это опора для нашего государства. Глава ведомства рассказал о недавно утвержденном правительством комплексе мер по запуску инвестиционного цикла. В нем три блока. Первый касается вопросов законодательства. Что нужно сделать, чтобы пришел инвестор, и ему были предоставлены гарантии, что риски и издержки будут минимальными. Второй блок касается организации прединвестиционного и строительного циклов. Третий блок - это финансы. 


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Теги: Минск
 
 
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Предпринимательство - значимая экономическая сила для развития страны. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков. По его словам, сегодня мы можем...
 
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