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В этом месяце «тунеядцы» получат потяжелевшие жировки

01.06.2021 15:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 1 мая с тех, кто попал в базу тунеядцев и кто имеет в собственности жилье, начали взимать плату по экономически обоснованным тарифам за газоснабжение и отопление. То есть, жировки с новыми суммами придут таким гражданам уже в этом месяце.

С 1 января 2021 года экономически обоснованный тариф на отопление повысился на 16,3% — с 92,25 до 107,31 рубля за 1 Гкал. При этом субсидируемый тариф не повышался и составляет 20,6216 рубля.

Таким образом, если в двухкомпонентной квартире площадью 50 квадратных метров прописан 1 работающий человек, то за 1 Гкал нужно заплатить 20,6216 рубля, если же никто не прописан или прописан тунеядец, то плата вырастает до 109,05 рубля.

Напомнм также, что с 1 июня в Беларуси поднимаются некоторые тарифы на ЖКУ, а также появляется новая строчка в жировках, поэтому повышение коснется всех. Прошлое плановое подорожание ЖКУ было с 1 января текущего года.

 
 
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С 1 мая с тех, кто попал в базу тунеядцев и кто имеет в собственности жилье, начали взимать плату по экономически обоснованным тарифам за газоснабжение и...
 
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