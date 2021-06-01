Плоггинг - самый экологичный спорт

Источник материала: БT

Лето - самое время заняться спортом! А знаете ли вы, что занятие физкультурой могут быть полезны не только для вашего тела, но и для планеты? Да, такое возможно и уже существует! Плоггинг - бег трусцой с уборкой мусора! А пока мы вам рассказываем об этом подробнее - присоединяйтесь!

В 2016 году шведский эколог Эрик Альстром перебирается из маленького города в Стокгольм и, обратив внимание на то, как сильно засорены улицы шведской столицы, инициирует движение! Шведское слово "plocka", что в переводе означает "поднимать", и "joggingс" с английского - "бег" соединяются в одно слово "плоггинг" и вписываются в международный лексикон как новый вид экологичного спорта! Сегодня плоггинг развит более чем в 50 странах, и в Беларуси он представлен на очень достойном уровне. Первые забеги со сбором мусора в Минске прошли около 2 лет назад, а в мае этого года во всех областях страны были организованы первые плоггинг-туры.



Александр Бевз, основатель плоггинга в Беларуси, @plogging.belarus: Как-то наткнулся на статью о плоггинге. Меня заинтересовало, и я решил, что стоит организовать здесь пробный забег. 1 мая 2019 года мы пробежались организованно в Лошицком яру в Минске, собрали очень много мусора. Я понял, что плоггинг должен уйти в регионы, и мы организовали такое путешествие по областным центрам, чтобы вдохновить местных активных людей заниматься плоггингом вне забегов. Я увидел результат положительный, надеюсь, что ребята в городах продолжат это дело.



К первому плоггинг-туру в стране присоединились около 280 участников. Дальше - больше, ведь сегодня многие активные граждане только знакомятся с этим движением.



"Во время нашего забега помимо того, что собираем мусор, мы обязательно его сортируем: стекло, пластик, металл и общий мусор. Стараемся, чтобы собранный мусор не попадал на полигон. Собрали мы почти 2 тонны мусора!"



Ни для кого не секрет, что многие белорусы ведут активный образ жизни и регулярно занимаются бегом. Сегодня не все знают о том, что такое плоггинг, но такое движение вдохновит любого неравнодушного спортсмена.



Виталий Карпанов, певец, ведет спортивный образ жизни: Вот озеро, круг по озеру - 6 км. Один-два раза в неделю держу себя в форме. Надо развивать свою внутреннюю культуру - не разбрасывать это все. А если мы не будем разбрасывать, не придется кого-нибудь мотивировать. Когда человек занимается спортом - он точно не будет заниматься безобразием, разбрасывать это все.



Так или иначе, как признаются организаторы плоггинга, мусор для сбора всегда найдется, главное - желающие. А ведь плоггерами становятся люди самых разных возрастов.



"Самое запоминающиеся из плоггинг-тура было в д. Мокрые Пружанского района Брестской области. Есть зеленая школа, где детей воспитывают в экологическом стиле, и они не поленились, приехали утром на электричке. Порядка 16 детей 5-6-х классов приехали к нам в Брест на забег, под дождем они бегали, собирали мусор".



Если и вы вдохновились этим движением, все что вам нужно - взять с собой, выходя на пробежку, мусорный пакет и хозяйственные перчатки. Ну а поделиться своими плоггинг-достижениями вы можете, используя хештег#плоггингбеларусь.



Побежали вместе в экологичное лето!



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