Задержанный в сентябре Степан Латыпов пытался покончить с собой в суде

Сегодня в суде попытался покончить жизнь самоубийством. По словам его отца, над Степаном издевались: он сидел в штрафном изоляторе с психически нездоровыми людьми.

Степана Латыпова задержали 15 сентября возле трансформаторной будки на «площади Перемен». Он, как жилец одного из домов, вместе с другими соседями пытались «отбить» у людей в штатском мурал. Латыпова схватили за то, что он просил неизвестных показать документы и представиться.

После задержания госСМИ показали сюжет о том, что Латыпова «задержали по подозрению в организации незаконного канала поставки в страну опасных химикатов», которыми он якобы планировал травить сотрудников милиции.

В апреле Следственный комитет завершил расследование его дела. Латыпов предъявили обвинение по статьям, которые никак не связаны с информацией из сюжетов госТВ:

ч.ч. 1, 2 ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях);

ч. 2 ст. 363 УК (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка);

ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Он не признал выдвинутые обвинения и намекнул, что его избивали. Очевидцы сообщили, что в суд его доставили с синяками и забинтованной рукой. Когда в суде начали опрашивать отца подсудимого, Латыпов заявил: «Отец! После свидания ко мне пришел ГУБОП. Пообещал, что если я не признаю вину, у меня будет пресс-хата, уголовные дела против родных и соседей. Пресс-хата у меня была — 51 день. Так что ты готовься». После этих слов он начал резать себе горло неустановленным предметом.

Сейчас Латыпов в в Центре хирургии и трансплантации на Семашко, а врачам запретили сообщать любую информацию о состоянии.

Ниже видео о задержании Степана Латыпова 15 сентября 2020 года.