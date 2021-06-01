Еще три телепрограммы прекратили вещание в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Иностранные программы "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь" исключены из списка разрешенных к распространению на территории Беларуси, об этом сообщается на сайте Мининформа.

В выдаче разрешений на вещание телепрограммам "КИНОМИКС" и "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" отказано из-за нарушения закона "О рекламе".

Что касается "Русской ночи", как сообщили, в Мининформе, за получением нового разрешения уполномоченные на то лица не обращались.

Ранее в Беларуси прекратил вещание телеканал Euronews . Как пояснили тогда в Мининформе, его трансляция была прекращена из-за нарушения белорусского законодательства о рекламе - вместо белорусского или русского языков она была на английском. Поклонники канала могут продолжать следить за новостями Euronews на цифровых платформах.

Вместо него в Беларуси начал вещание российский телеканал ПОБЕДА – телепрограмма о Великой Отечественной войне. В его эфире — советское военное кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о ВОВ.

Также программы "Наш Футбол", НЮ АРТ ТВ (NU ART TV), RUSSIAN MUSICBOX, "Мама" и CANDYMAN прекратили вещание на территории Беларуси.

В Беларуси разрешение на трансляцию нужно получать каждые три года. Полный список иностранных каналов, которые имеют разрешение на трансляцию в стране, можно найти на сайте Мининформа.

Читайте также:

Телеканал Euronews прокомментировал прекращение вещания в Беларуси