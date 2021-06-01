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Еще три телепрограммы прекратили вещание в Беларуси
01.06.2021 17:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Иностранные программы "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь" исключены из списка разрешенных к распространению на территории Беларуси, об этом сообщается на сайте Мининформа.
В выдаче разрешений на вещание телепрограммам "КИНОМИКС" и "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" отказано из-за нарушения закона "О рекламе".
Что касается "Русской ночи", как сообщили, в Мининформе, за получением нового разрешения уполномоченные на то лица не обращались.
Ранее в Беларуси прекратил вещание телеканал
Вместо него в Беларуси начал вещание российский телеканал ПОБЕДА – телепрограмма о Великой Отечественной войне. В его эфире — советское военное кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о ВОВ.
Также программы "Наш Футбол", НЮ АРТ ТВ (NU ART TV), RUSSIAN MUSICBOX, "Мама" и CANDYMAN
В Беларуси разрешение на трансляцию нужно получать каждые три года. Полный список иностранных каналов, которые имеют разрешение на трансляцию в стране, можно найти на сайте Мининформа.
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Полный список иностранных каналов, которые имеют разрешение на трансляцию в стране, можно найти на официальном сайте Мининформа.
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