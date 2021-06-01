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Первый электробус скоро начнет курсировать в Бресте

01.06.2021 18:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 1 июн – Sputnik. Первый электробус скоро начнет курсировать в Бресте – первая такая машина уже доставлена в областной центр, передает корреспондент Sputnik.

© Sputnik Youtube / Sputnik Беларусь
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Внешне электробус напоминает обычный трехдверный автобус, но более современный: в салоне есть зарядки для телефона и теоретически транспорт можно оснастить интернетом. Автобус рассчитан на 30 сидячих мест, 39 стоящих и размещения одного колясочника. Все остальные отличия этого транспорта от привычного автобуса заключается в его "начинке".

Электробус – полностью экологичный вид общественного транспорта, работающий от батареи. Как рассказал директор КУП "Брестский общественный транспорт" Игорь Царук, зарядки хватит на день работы.

© Sputnik
Новый брестский электробус

"На одной зарядке электробус может проехать порядка 280 километров. Заряжается на 100% в течение пяти часов. В Бресте городские маршруты построены так, что как раз длина одного маршрута составляет примерно 200-220 километров. Поэтому электробус спокойно может целый день кататься, а вечером уезжать на подзарядку. Специальная станция для подзарядки шла в комплекте с электробусом и уже установлена у нас на базе троллейбусного парка", – сообщил он.

Планируется, что уже через месяц электробус будет курсировать в системе городского транспорта. Он будет работать как на маршруте автобусов, так и троллейбусов. Но в планах у руководства города в следующем году приобрести еще восемь таких электробусов и создать отдельный полностью "электрический маршрут", который будет связывать центральную или областную больницу с автовокзалом.

© Sputnik
Пассажиры в салоне электробуса

"По цене электробус гораздо дороже, чем обычный. Но руководство страны четко обозначило курс на экологичность общественного транспорта. И этот автобус мы получили в рамках этого проекта. Думаем до конца года приобрести еще один электробус", – сказал мэр города Александр Рогачук.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Электробус уже прибыл в областной центр и во вторник его презентовали на стоянке у Брестской крепости. В планах у руководства города приобрести еще восемь таких...
 
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