Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 1 июн – Sputnik. Первый электробус скоро начнет курсировать в Бресте – первая такая машина уже доставлена в областной центр, передает корреспондент Sputnik.

Внешне электробус напоминает обычный трехдверный автобус, но более современный: в салоне есть зарядки для телефона и теоретически транспорт можно оснастить интернетом. Автобус рассчитан на 30 сидячих мест, 39 стоящих и размещения одного колясочника. Все остальные отличия этого транспорта от привычного автобуса заключается в его "начинке".

Электробус – полностью экологичный вид общественного транспорта, работающий от батареи. Как рассказал директор КУП "Брестский общественный транспорт" Игорь Царук, зарядки хватит на день работы.

© Sputnik Новый брестский электробус

"На одной зарядке электробус может проехать порядка 280 километров. Заряжается на 100% в течение пяти часов. В Бресте городские маршруты построены так, что как раз длина одного маршрута составляет примерно 200-220 километров. Поэтому электробус спокойно может целый день кататься, а вечером уезжать на подзарядку. Специальная станция для подзарядки шла в комплекте с электробусом и уже установлена у нас на базе троллейбусного парка", – сообщил он.

Планируется, что уже через месяц электробус будет курсировать в системе городского транспорта. Он будет работать как на маршруте автобусов, так и троллейбусов. Но в планах у руководства города в следующем году приобрести еще восемь таких электробусов и создать отдельный полностью "электрический маршрут", который будет связывать центральную или областную больницу с автовокзалом.

© Sputnik Пассажиры в салоне электробуса

"По цене электробус гораздо дороже, чем обычный. Но руководство страны четко обозначило курс на экологичность общественного транспорта. И этот автобус мы получили в рамках этого проекта. Думаем до конца года приобрести еще один электробус", – сказал мэр города Александр Рогачук.