|
Прогноз погоды на 2 июня
01.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси будет определять южная периферия скандинавского антициклона, опасных метеорологических явлений не ожидается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погодные условия в Беларуси будет определять южная периферия скандинавского антициклона, опасных метеорологических явлений не ожидается.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)