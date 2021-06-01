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В Минске стартовал летний музыкально-туристический сезон
01.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
День ярких культурных открытий и сюрпризов - каждая суббота. Место встречи - Верхний город. В столице стартовал летний музыкально-туристический сезон. Одни из акцентов - семейный отдых и для детей. Так, уже в эту субботу, 5 июня, возле Ратуши юные зрители смогут увидеть спектакль "Муха-Цокотуха". В июньской афише также "Кот в сапогах". А уже 12 июня Верхний город примет Дни культуры России. С середины лета в программе один из популярных проектов - "Классика у Ратуши".
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День ярких культурных открытий и сюрпризов - каждая суббота. Место встречи - Верхний город. В столице стартовал летний музыкально-туристический сезон. Одни из...
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