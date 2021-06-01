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В Минске стартовал летний музыкально-туристический сезон

01.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

День ярких культурных открытий и сюрпризов - каждая суббота. Место встречи - Верхний  город. В столице стартовал летний музыкально-туристический сезон. Одни  из акцентов - семейный отдых и для детей. Так, уже в эту субботу, 5  июня, возле Ратуши юные зрители смогут увидеть спектакль "Муха-Цокотуха". В июньской афише также  "Кот в сапогах". А уже 12  июня Верхний город примет Дни культуры России. С середины лета в программе один  из популярных проектов - "Классика у Ратуши".  

Елена Родионова художественный руководитель  ГУ "Минскконцерт": В следующие выходные, 12 июня, у нас ожидаются гости из России. Приедет ансамбль "Морошка" из Санкт-Петербурга. Надеюсь, будет чему удивляться, и это разнообразит наш проект.  
Виталий  Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома: В этом году наши зрители увидят выступления оркестра Белтелерадиокомпании, городского оркестра "Немига", оркестра имени Жиновича, а также других коллективов. Все они представят классическую программу у Ратуши. Основные культурные мероприятия в столице  летом будут проводиться каждую субботу. Место встречи - площадь  возле Ратуши в Верхнем городе. 

 
 
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День ярких культурных открытий и сюрпризов - каждая суббота. Место встречи - Верхний город. В столице стартовал летний музыкально-туристический сезон. Одни из...
 
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