Выставка к завершению учебного года в гимназии-колледже имени Ахремчика

Источник материала: БT

Юные художники - учащиеся гимназии-колледжа имени Ахремчика - к завершению учебного года приурочили выставку в безопасной галерее! Они рисовали дорожные знаки и сложные ситуации на дорогах. Каждый рисунок - ликбез для самих творцов и их одноклассников. Экзамен на знание правил дорожного движения традиционно принимали не только инспекторы ГАИ, но и ветераны милиции.

Напомним, в течение первой недели каникул водителям следует ездить с включенным ближним светом фар. Внимательно вести себя на дороге необходимо и юным пешеходам, а также владельцам двухколесного транспорта.





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