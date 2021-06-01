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Выставка к завершению учебного года в гимназии-колледже имени Ахремчика
01.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Юные художники - учащиеся гимназии-колледжа имени Ахремчика - к завершению учебного года приурочили выставку в безопасной галерее! Они рисовали дорожные знаки и сложные ситуации на дорогах. Каждый рисунок - ликбез для самих творцов и их одноклассников. Экзамен на знание правил дорожного движения традиционно принимали не только инспекторы ГАИ, но и ветераны милиции.
Напомним, в течение первой недели каникул водителям следует ездить с включенным ближним светом фар. Внимательно вести себя на дороге необходимо и юным пешеходам, а также владельцам двухколесного транспорта.
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Юные художники - учащиеся гимназии-колледжа имени Ахремчика - к завершению учебного года приурочили выставку в безопасной галерее! Они рисовали дорожные знаки и...
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