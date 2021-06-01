МЧС: пожар в центре конного спорта в Ратомке ликвидирован

Источник материала: БT

Пожар в центре конного спорта в Ратомке ликвидирован. Уже можно сказать, что лошади не пострадали, их успели вывести из горящей конюшни. Что касается имущества, то одно здание почти полностью уничтожено, второе частично. В причинах ЧП разбирается специальная комиссия Минспорта.

Как мы уже рассказывали, сегодня около часа дня загорелись конюшни. На место выехали пожарные расчеты. Возгорание был оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

На месте событий работает наш корреспондент - подробности в вечерних выпусках.





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